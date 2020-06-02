華府大批民眾走上街頭、聚集白宮外圍，聲援遭白人警察壓頸喪命的非裔男子佛洛伊德。

大批民眾上街聲援死於警察膝下的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之際，美國華府新冠肺炎疫情也堪憂，31日單日激增56例確診病例，導致當局延後第2階段解封時程表。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府衛生局（DC Health Department）昨（1）日證實，當地已經出現新一波新冠肺炎疫情，31日新增56例確診病例、2例死亡案例，新增病例數是近期新高。累計華府至今共有8,857例確診病例，468人死亡。

由於新增病例再度增加，華府的解封計畫必須重新來過，新增病例連續14天呈現下降後，華府才能從第1階段解封邁入第2階段解封，屆時才能再開放其他公共場所及店家。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，全美示威行動進入第7天，華府居民也走上街頭聲援。上月29日晚間，白宮外圍開始聚集大批抗議民眾，群眾和警察、特勤人員爆發推擠，導致美國總統川普一度躲進白宮地下碉堡避難，場面緊張。

福斯新聞地方台「FOX 5 DC」報導，針對各地大規模示威，華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）周一表示擔憂，連續幾天的抗爭行動可能導致新冠肺炎疫情再度爆發，她說，即便大部分民眾都有戴上口罩，但是並沒有保持社交距離。

據華府當地媒體WTOP News報導，鮑賽宣布華府將延長宵禁，宵禁令自周一晚間7時至周二清晨6時生效。華府警方則表示，周日晚間至周一，已有88人被捕。

(中時電子報)