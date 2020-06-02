聲援非裔男子遭白人警察壓頸後喪命，大批民眾5月29日起聚集白宮外圍抗議，川普29日當晚更緊急躲進白宮地下碉堡避難。

非裔男子遭白人警察壓頸後喪命，引爆全美民眾怒火，上周抗議群眾聚集白宮外圍，川普被美媒報導躲進白宮地下碉堡避難，據悉川普對此事被曝光大為光火，因為這讓他顯得很「懦弱」、「驚慌」。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，引爆全美各地民眾抗議警察執法過當、種族歧視。華府民眾自29日起聚集白宮外圍，一方面聲援佛洛伊德，一方面表達對川普的不滿，導致白宮一度緊急關閉。

加拿大環球新聞（Global News）報導，當晚示威行動趨緩後，川普在推特報平安，大讚特勤人員表現專業，讓當時處在白宮的他感到相當安全。不過川普未向大眾透露的是，當晚他曾短暫躲進白宮地下碉堡。

此事後來被《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）曝光，也引發美國網友在推特上譏諷川普是「碉堡小子」（Bunker Boy），「躲避」他原本應該帶領的美國公民。

CNN報導，消息人士透露，針對躲進碉堡避難一事被曝光，川普相當火大，因為這讓他看起來像是「被家門外的示威群眾嚇到了」，讓他顯得很「懦弱」。

因此川普周一告訴幕僚，他要被民眾看見出現在白宮圍欄外，這也促使幕僚周一安排川普在有「總統教堂」之稱的聖約翰教堂（St John's Church）前拍照。

過去一周全美爆發抗爭以來，川普鮮少現身應對國家動盪，CNN指出，川普周日全天神隱，周一大部分時間也躲在白宮內，甚至連政治盟友都擔憂他缺席這次國家災難，不少金主及共和黨人士私底下都抱怨，過去幾天川普任由時間流逝，未發表演說或呼籲全國團結。

(中時電子報)