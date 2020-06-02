在停辦近20年後，國民黨中央黨部於上月29日召開記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，以「青年世代一起贏」為號召，力拚青年轉型，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世代發展。當天開放報名後，人數即達標40人的開班名額， 3天內更吸引超過200名30歲以下青年世代報名，主辦單位表示，由於人數遠超預期，將以抽籤方式決定最終參與講習班的學員。

據革實院統計，這次報名學員專長多元且年齡廣布，從18至30歲都有，不只侷限於大學在學生，也吸引不少碩、博士生，以及30歲以下的社會人士報名。

革實院也強調與以往不同的是，一、大一新鮮人超過2成，證明對年輕人對於國民黨仍抱有好奇心，希望能夠暸解其運作發展。二、報名成員不乏海外留學青年，包含法國、美國、比利時、泰國等地留學生，符合國民黨主席江啟臣所強調「視野國際化」的改造路線，預計能深化營隊內部學員交流。三、報名者專長領域多元，除過往常見法、政、商科外，還有來自傳播、文學、音樂、醫學、運動管理、資管、戲劇、牙醫、土木、電影、物理等多元背景的報名者投入，可望為課程開拓出全域視野。四、報名者3分之2並未有推薦人，多數為自主報名，民主實踐營能吸引到非同溫層的學員加入。

黨主席江啟臣強調，這幾年國民黨總是被認為距離年輕人很遙遠，一個政黨如果失去了青年，就會因為人才斷層，缺乏幹部，被推進歷史洪流，改革國民黨要從重建青年的信任開始，要重建青年的信任應該從接觸青年開始，重新開啟營隊有助於世代對話。

營隊執行長陳冠安興奮表示，這樣的報名人數令團隊振奮，證明所規劃課程得到認可，希望能為青年夥伴們提供扎實的政治入門訓練，縮短抱負理想和親力實踐之間的距離，也盼望在課程與後續實習計畫中的互動交流，營隊能成為重新和青年溝通互動的橋樑，並為學員與國民黨帶來雙贏的正面成長。

革實院長羅智強說，面對國民黨年輕化的改造目標，將以親近易懂為方針，透過營隊課程重新讓年輕人認識國民黨，並復刻過往「選、訓、用」機制，營造青年參與公共事務的舞台，點燃熱情去關心社會、完善健全民主機制，幫台灣找出路。

(中時 )