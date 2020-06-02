台電預計重啟中火2、3號機組，中市議員林孟令2日要求台電開說明會，中市議員羅廷瑋，舉著肺腺癌圖片，痛斥台電不要用新台幣收買地方居民！（黃國峰攝）

台電將啟動已經停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，台中市議員林孟令要求台電2日在龍井開說明會，台中市議員羅廷瑋特地到場，代表市區民眾表達抗議，因為中火的空氣汙染，影響的是全台中市民，要求台電不要想用新台幣來收買周邊居民，台中人的健康沒有那麼廉價。

台中火力發電廠二、三號機組重啟與否，中央及地方法治不同調，台電在尚未拿到新的操作許可證前，被質疑將重新啟動中火二、三號機組，龍井在地議員林孟令質疑台電用電量足夠的情形，為什麼還要恢復二號、三號機組的運轉？台電則表示，日前於5月22日所宣稱，計算夏日用電足夠的情形，其實是已經將二號、三號的機組運轉量能，一併計算進去。

對此，台中市議員羅廷瑋表示，台電的計算方式，原來是將中部人的健康都一併算計了啊！用欺騙的方式來重新啟用機組，這就是政府宣稱的備而不用，到最後就會變成偷偷用，經常用！

羅廷瑋表示，這場公聽會是地方議員及里長的要求，台電才召開，台電擺明沒有把地方法放在眼裡，更是漠視中部人的健康和性命，他痛斥台電不要想用回饋金收買民眾，民眾沒有那麼好騙，難道要大家拿著台電回饋金去醫院治療肺腺癌嗎？

羅廷瑋也強調，請中央政府和台電正視地方聲音，不要一意孤行將台中市民當作二等公民，而且現在市議會決議要申請釋憲，有可能要打訴願，還沒釐清爭議，為何可以先偷偷啟動！

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(中時 )