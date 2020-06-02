非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議。

非裔男子遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議，正當川普宣布動用軍隊終結暴力示威之際，匿名幕僚透露，大規模動盪反而有助於川普選情，幫助他吸引女性選民。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸後喪命，全美各地示威抗議步入第7天，多個城市爆發警民衝突，部分民眾在宵禁命令實施後仍不願散去。美國總統川普昨（1）日發表電視演說時自稱是「法律與秩序的總統」，揚言會動用成千上萬軍力終結暴力示威。

《紐約時報》（New York Times）報導，針對各地衝突不斷，川普核心圈認為，衝突升級有助於川普選情，就像1968年民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺引爆全美動盪，當年尼克森（Richard Nixon）就高舉「法律與秩序」口號贏得美國總統大選。

匿名川普幕僚透露核心圈的私下對話，指出全美各地大規模破壞的景象，能夠幫助彰顯川普2016年選戰中就拋出的「法律與秩序」（law-and-order）口號。他們預期，這個口號對年長女性特別有吸引力，正好川普在新冠肺炎疫情中失去了不少年長選票。

不過《紐約時報》認為，實際情況恐不如幕僚群樂觀，尤其尼克森當年是作為卸任總統再參選，川普則是現任總統，加上另一部分幕僚認為，上周他在推特放話「有劫掠就開槍」，讓民眾更加反感，目前還無法確定川普是否能利用此次全美動盪，改善和郊區婦女選民及獨立選民之間的關係。

(中時電子報)