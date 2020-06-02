雲林縣因抽菸、吃檳榔人口偏多，口腔、咽喉癌比例也較其他縣市高，63歲的許先生罹患口腔癌，卻因疫情與害怕治療的痛苦而延誤就醫，經北港媽祖醫院利用中西醫合療，3個月後腫瘤已幾乎完全消失，2日許先生到院現身說法，強調中醫可以減輕術後的不適，及早治療才能獲得最大的效果。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院放射腫瘤科醫師李芃逸表示，全國每10萬人罹患口腔、咽喉癌為60人，雲林縣則為96人，比例偏高。長期菸、酒、檳榔，會使口腔咽喉的粘膜受到致癌物不斷刺激，導致腫瘤一再復發，因此戒除抽菸、嚼檳榔的習慣才是上策。

口腔外科醫師陳冠豪認為，器官保存療法是現行口腔癌醫療的最大原則，利用放射線配合抗癌化學治療可減少手術範圍，且可避免手術後帶來顎顏面的重大組織缺損、飲食與語言機能巨大的傷害，維護口腔癌患者的生存尊嚴。

中醫部醫師徐司翰指出，患者經手術、標靶及放化療後的後遺症，中醫可以讓患者接受治療的同時仍維持不錯的生活品質。建議此類患者多食用滋潤性、富含膠質或膠原蛋白的食物，搭配富含維他命C的蔬果，加強組織修復。

另外，利用養陰生津及補氣藥物，可增加粘膜的滋潤度，搭配健脾行氣藥物幫助消化，例如「沙參麥冬湯」可改善患者的氣陰兩虛體質。針灸對於緩解癌症所造成的頭暈、噁心嘔吐也有幫助。

院長吳錫金說，醫院為擴充團隊，特聘頭頸腫瘤專家胡創志醫師加入。儀器方面中醫部也購置全新德國製多波長低能量雷射治療儀（雷射針灸），不需施針只需輕放在患者穴道上方給予能量即可達到緩解。

(中時 )