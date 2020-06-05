斗南鎮長沈暉勛（右三）與部分鎮代今（5日）發難拉白布條抗議，左二是副主席黃景鴻，右一是民進黨籍鎮代林兆騰。（周麗蘭攝）

民進黨籍立委三月間提案修正「地方制度法」取消鄉、鎮、市級選舉，斗南鎮長沈暉勛與部分鎮代今（5日）發難拉白布條抗議，民進黨籍鎮代林兆騰也出席；林表示，他是民選的，還是要表達民間聲音。

立委鄭運鵬三月間提案修法取消鄉鎮市級選舉，理由是地方選舉弊端多，該案遭國民黨團退回程序委員會。據了解，已有180多名鄉鎮市民代及鄉鎮市長參加「反對廢除鄉鎮市選舉」的Line群組。

斗南鎮長沈暉勛、斗南鎮代表會黃景鴻及多名代表今（5日）率先舉行記者會抗議，拉白布條「反對廢除鄉鎮選舉」、「反對汙名醜化地方」。

沈暉勛表示，鄉鎮市長改官派，基層意見無法上達，如果沒有民意壓力，服務量和熱忱也減半，五都的區長改官派失敗的例子很多；如果里長不管，又沒有鄉鎮代表發聲，基層選民只能找議員，那又很遠了。

副主席黃景鴻說，民進黨的19名立委提案廢除基層選舉，理由是為了防止地方派系、黑金，執政黨簡直是在開民主倒車。

民進黨籍鎮代林兆騰表示，中央歸中央，地方歸地方，還是要表達基層聲音，提案修法的都是不分區立委，沒有民意壓力，他是民選的有很大民意壓力，像最近越光米災害補助案，已連續被民眾罵三天，能怎麼辦？

連署抗議的斗南鎮代表示，經由選舉產生代表民意的當選人是民主制度最可貴之處，如果回復官派豈不回到40、50年代，走民主回頭路。為了廢除地方選舉，把所有鄉鎮市級選舉通通汙名化，難道地方派系紛爭在直轄市、縣市層級就沒有？不如也全部改官派。

(中時 )