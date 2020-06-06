台南檢舉達人蘇大媽大鬧白沙屯，拱天宮管委會6日公告「禁止蘇女進入本宮各處所」。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

台南檢舉達人蘇大媽大鬧白沙屯，白沙屯拱天宮管委會6日公告「禁止蘇女進入本宮各處所」。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

台南知名檢舉達人「蘇大媽」，剛被台南地檢依妨害公務罪求處重刑，4日晚間突然北上入住苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香客大樓，不僅與住戶起口角，5日再挑釁附近攤商、志工及香客，一連喊告3人，深夜在廟前又疑似與人衝突受傷叫救護車，拱天宮管委會表示，不樂見衝突發生，今日公告「禁止蘇女進入本宮各處所」。

拱天宮管委會總幹事陳春發6日告訴本報記者，之前沒注意蘇女的消息，但昨天得知她入住香客大樓後挑釁香客，錄影後再提告，宮方有知會轄區派出所到場處理，不建議民眾動用私刑，希望警方對於頻繁擾亂秩序者有配套措施，保護善良百姓。拱天宮今天張貼公告，「禁止該蘇姓女子進入本宮各處」，即日起不讓她入住香客大樓。

陳春發表示，蘇女5日不停逼近正在拜拜的信眾主動挑釁，雙方起口角衝突後疑似被打受傷，在拱天宮前廣場鬧到深夜12點，許多民眾圍觀也有人開直播。他批評蘇女的行為是浪費社會資源，廟宇應該歡迎各界善男信女，但遇到這種的是要怎麼歡迎，很傷腦筋，若公權力都對他沒輒，何況是一般百姓。

據了解，蘇女昨晚臉部及左腳有擦傷，聲稱自己是遭人打傷，警方表示，蘇女欲提告知之案件依法處理，均已通知被告人做完筆錄，針對蘇女指控被打正在聯繫行為人到案說明中。警方將加強巡邏勤，呼籲民眾遇衝突冷靜對待，避免聚眾引起糾紛。

(中時 )