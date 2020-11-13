繼去年邀苗栗白沙屯拱天宮媽祖，到花蓮縣遶境祈福，花蓮港天宮37年宮慶，今年將邀請北港朝天宮媽祖與港天宮馬祖「雙媽會」，12月11日起一連三天，一同巡安祈福遶境，這也是北港朝天宮媽祖300年來第一次東巡，並將安排前往0206大地震倒塌的雲翠大樓原址，為逝者祈福。

北港朝天宮原定今年2月到花蓮，因疫情而延緩。花蓮港天宮董事長賴榮文今天指出，經廟方力邀，確定北港朝天宮將於12月11日至13日來訪，預計會有2尊媽祖抵達花蓮，分別和花蓮港天宮、玉里媽祖宮合體遶境。

雲林北港朝天宮轎班極有特色，是300年來首度東巡。（花蓮港天宮提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮港天宮再邀請雲林北港朝天宮媽祖，下月到花蓮，是300年來第一次東巡。遶境路線今確定。（花蓮港天宮提供／王志偉花蓮傳真）

賴榮文指出，這次媽祖遶境祈福路線橫跨北中南，是北港朝天宮媽祖300年來首度東巡花蓮，遶境路線特別安排2018年花蓮地震災區雲門翠堤大樓原址，撫慰人心，為逝者祈福。

北港朝天宮祈福遶境路線，12月11日下午4時從港天宮出發，行經北埔老街、美崙福慈宮、花蓮市公所、聖天宮、雲門翠堤大樓原址，晚上8時30分回到港天宮讓信徒鑽轎保平安。

12月12日上午路線為花蓮市區、吉安鄉遶境，開放鑽轎位置為客家文化會館、中原路及港天宮；12月13日南下至壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉，將在玉里和玉里媽祖合體，在玉里市區進行「四媽遶境」。

北港朝天宮迎媽祖遶境活動從清代就盛行，陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，至今還穿著清代服飾，相當有特色。去年曾邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖「雙媽會」，信眾歡喜，今年因37年宮慶，因此隆重邀請北港朝天宮媽祖一同巡安祈福遶境。

(中時 )