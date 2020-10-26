台中市50歲廖姓女子25日獨自前往苗栗散心，開到後龍某間超商休息後想到通霄白沙屯拱天宮拜拜，便將小客車停在超商停車場後搭乘計程車前往，返程廖女前往超商取車時，卻沒看到自己的車子，經店員協助、調閱店外週遭監視器也找尋未果，嚇得廖女緊急報案，以為遭竊，幸好在警方調閱警政查詢及監視器系統影像釐清後「案情大逆轉」。

苗栗警察分局文山派出所警員蔣坤宏接獲民眾報案，指稱自己的小客車停放於超商停車場卻不見，希望警方幫忙協尋。警方依照女子提供的停放時間調閱超商及路口監視器，經比對發現原來廖女記錯停車地點，研判廖女停車位置應於新港路附近，並帶廖女以地毯式搜索，最後在新港路上某間超商停車場找到車子，廖女當場感動說不出話來，一直向員警頻頻道謝，也因為自己一時疏忽造成警方奔波頻頻致歉。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，同仁能在最短時間協助民眾找回自小客車，秉持為民服務的高效率及同理心值得嘉許與讚賞，同時也呼籲大眾在停好車輛後可以用手機將現場位置拍下方便自己尋車，如果一時間找不到車輛也不用驚慌，可以致電警察單位請求協助。

(中時 )