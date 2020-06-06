高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，韓國瑜罷免案確定通過，後續將進行高雄市長補選，時代力量黨主席徐永明今受訪表示，如果民進黨推出的人選是行政院長陳其邁，時力的立場傾向會支持，若是推其他人選，仍需要評估考量，主要原因在於「補選效益太低」，時力沒必要透過補選衝聲量，且過去陳其邁擔任立委時，與時力黨團互動關係密切，這是願意支持陳其邁參與補選的考量之一。

針對韓國瑜罷免案通過，徐永明表示，這代表高雄市一個偉大城市，選民可以給予權利，也可以堅定收回，這次結果相信會給政治人物及各政黨派清楚教訓，不能違背承諾帶職參選。

徐永明說，當初罷免案開始時，韓國瑜沒有清楚回應帶職參選或是進中聯辦等問題，雖然事後有道歉，但為時已晚；徐永明認為，韓當初想靠不投票保住市長寶座，沒有面對罷免的核心問題，投票前夕民進黨表態挺罷免案也有影響，都是促成罷免案通過的原因，開票結果也與選前時力兩次民調接近。

徐永明指出，時代力量高雄市議員黃捷、林于凱在地方上都表現得不錯，但評估「補選效益太低」，且時力主張禁止帶職參選，時力目前在高雄沒有適當的人選，如果時力要推市長人選，也會在2022大選的時候。

至於傾向支持陳其邁參與市長補選，徐永明解釋，陳其邁過去擔任立委期間，與時代力量黨團關係互動密切，而且，民進黨若推其他立委參與市長補選，有帶職參選的問題，與時代力量主張不符，因此，若陳其邁表態投入補選，必須辭去行政院副院長職務。

徐永明開出市長補選要尋求時力支持的三個條件，包括承諾不會帶職參選、宣示表達續追弊案的態度，以及恢復高雄市民的光榮感。

(中時 )