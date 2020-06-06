罷韓結果成功，台中市長盧秀燕6日表示，尊重民意的結果，不分藍綠都要傾聽民眾的聲音，台灣才歷經疫情的考驗，接下來要全力拚經濟，台灣加油。

這屆市長選舉時，燕子、漢子、禿子聯合造勢成功，沒想到高雄市韓國瑜擔任市長一年多，承受罷韓苦果。

(中時 )