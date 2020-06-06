罷韓成功 盧秀燕；不分藍綠都要傾聽民眾的聲音 17:522020/06/06 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 罷韓成功，台中市長盧秀燕6日表示，尊重民意的結果，不分藍綠都要傾聽民眾的聲音。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓結果成功，台中市長盧秀燕6日表示，尊重民意的結果，不分藍綠都要傾聽民眾的聲音，台灣才歷經疫情的考驗，接下來要全力拚經濟，台灣加油。 這屆市長選舉時，燕子、漢子、禿子聯合造勢成功，沒想到高雄市韓國瑜擔任市長一年多，承受罷韓苦果。 (中時 ) #韓國瑜 #盧秀燕 #高雄市 #台中市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過後 韓國瑜談話留下最後15字轉身離開...韓粉淚崩 - 政治 韓國瑜確定罷免 黃暐瀚：「她」恐會與陳其邁一戰 - 政治 罷韓案通過！看完韓表態 韓粉怒吼：高雄人... - 政治 原本想搭高鐵去高雄 韓營人士卻驚吐真實狀況 - 政治 罷韓前夕 王金平拋震撼彈：辜寬敏希望我... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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