台南檢舉達人蘇大媽昨晚被趕出拱天宮香客大樓，因不配合警方盤查被帶回派出所，過程還襲警7日上午被移送法辦。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

台南檢舉達人「蘇大媽」4日北上苗栗通霄後頻頻滋事，成為白沙屯拱天宮建廟以來，第一名被公告「永不歡迎」的人物，6日晚間廟方請她搬離香客大樓，蘇婦也遲遲不願交出鑰匙發生衝突，警方到場處理後，蘇婦悻悻然離開，卻在停車場又與圍觀民眾發生口角並襲警，今早被依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

蘇姓婦人主動挑釁路人，藉此錄影提告，案件多達上千件，在台南赫赫有名，4日北上苗栗通霄後，大鬧白沙屯讓純樸的小漁村不得安寧，也引起眾多直播主到場關切，昨晚8點多拱天宮管委會請她搬離香客大樓，她卻遲遲不肯取走行李，發生口角衝突後，由警方到場處理，過程她不停對警方叫囂。

她悻悻然離開香客大樓後，一路走到停車場被30多名圍觀民眾及直播主包圍，民眾高喊希望她離開通霄，你一言我一語間發生推擠，警方依法對在場民眾勸導驅離，但民眾表示「她（蘇婦）不走，我不走」氣氛僵持，直到深夜11點多，警方依據《警察職權行使法》將不配合盤查的蘇婦帶回派出所，現場民眾隨即拍手叫好。

蘇婦一度不願意上警車，過程中還推倒一名女警，造成女警手部擦傷，最後警方強勢執法，將蘇婦送上警車後帶回派出所管束，襲警事證明確，今早依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )