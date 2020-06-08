民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，同為議員的「村長」詹江村看不下去，今天到特到王浩宇服務處「出征」，不過，讓網友大驚是沒想到退將于北辰也現身，親到現場支持罷免王浩宇。

詹江村在直播為韓國瑜討公道的影片中，于北辰也親自現身。于北辰先向在場討厭王浩宇和討厭民進黨政府的朋友問好，強調王浩宇到處跟人說要罷免來啊！過了第一階段在說，好像在看雖小中壢人是吧！

于北辰怒批，今天他們來現場不是來造反，不是來跟警察朋友做對立的，他們來是說罷免王浩宇第一階段今日開始生效。于更呼籲，罷免王浩宇的粉絲團下載第一階段表格，第一階段1趴就過了，大家趕快上去聯署！大家要讓王浩宇知道，他們中壢人不是玩假的。雖然他承認國民黨很軟弱很沒種，但他們要讓王浩宇知道，中壢人超不爽！此時，底下群眾紛紛叫好，大讚于北辰說得對。

于北辰（左）現身。（圖片摘自詹江村Youtube直播）

不過，批踢踢網友看到于北辰現身，大驚表示「于北辰也去了」，但也有網友注意到，有人捐獻3000千元給村長詹江村，表示羨慕。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)