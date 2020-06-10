黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、小賴、婁峻碩在八大綜合台《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」一砲而紅，製作單位特別為他們量身打造，推出全新實境秀單元「叮咚五堅情」，首波為振興經濟推出2天1夜特別企劃，將五位男生私下吃、喝、玩、樂、睡真實私下面貌，完整呈現在螢幕前。

日前在官方Youtube頻道搶先曝光第一支片頭「跳舞時尚版」，影片中陳零九與邱鋒澤這對「九澤CP」，可愛又親密的互動，看得腐女們心癢癢，一向不習慣「裝可愛」的陳零九更因此受矚目被問：「製作單位到底給了多少錢才讓零九做這麼可愛的動作？」他聽完笑回：「我很合群呀！又是跟我的CP鋒澤一起，當然要跳一下！」

但在拍攝過程中，現場竟傳出哀嚎聲，原來為做出像「音符」高低音的意象，每人輪流起立蹲下，拍攝幾次後，黃偉晉、陳零九首先發難大叫：「腿快斷！」黃偉晉露出痛苦神情直言：「不行了！為什麼要折磨我們？」並且忍不住抗議表示，這不是在拍單元片頭，是被迫練美臀，拍攝結束後，陳零九向工作人員討按摩棒，「有沒有按摩棒可以讓我們按摩一下再來呀？」此話一出也引發遐想，現場笑聲不斷。

(中時 )