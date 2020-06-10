桃園李姓男子去年因不滿闖紅燈遭員警攔查取締，他對著員警說「嚇死人，媽的」；桃園地方法院判李男無罪，台灣高等法院認為，李用具有針對性、攻擊性之謾罵言詞，而與口頭禪有別，依公務員執行職務時當場侮辱罪判拘役30天、可易科3萬元。可上訴。

判決指出，去年1月21日下午李在桃園市因騎機車闖紅燈，遭桃園市警方攔查，他因不滿警察取締，竟當場對警員以「媽的」言詞侮辱之，雖然員警對於公然侮辱部分未提告，但檢方認定他構成妨害公務將李男起訴。

李男矢口否認有侮辱公務員的犯行，他辯稱闖紅燈之後停在一個路口，警察沒有鳴警笛，從後面抓住他的手，他嚇一跳，才說嚇死人了，接著才說「媽的」，當下他說的那句話，並不是要罵警察，且「媽的」只是一句口頭禪。

桃園地院認為，「媽的」一詞雖粗俗不雅，但一般人使用時常未指述何實際涵義，而僅作為口頭禪使用，以加強說話者憤怒、不滿之情緒表達，李男只是表達情緒不滿，沒有汙衊公務員人格的意思，判他無罪。檢方不服提上訴。

高院勘驗警方蒐證內容後認定，李男當時與警員處於對立、爭執之狀態下，說出「媽的」顯然是具有針對性、攻擊性之謾罵言詞，而與口頭禪有別，考量他犯後否認犯行，態度未見悔意，應予非難，判處拘役30天、可易科罰金。可上訴。

(中時 )