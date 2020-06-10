川普氣急敗壞要報復 威脅掀前防長底 11:582020/06/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普（右）2018年10月23日和當時的防長馬提斯在白宮出席簡報會的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬提斯痛批川普分裂國家 是美國憲法威脅 就在前防長馬提斯（Jim Mattis）因美國總統川普處理非裔壓頸致死抗議的手法，痛批他是「納粹」後，這位白宮主人周二再度反擊說，馬提斯糟透了。 據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，川普周二誓言，總有一天他會掀出這位差勁前防長的底。 (中時電子報) #川普 #美國 #總統 #前防長 #馬提斯 #示威 #抗議 #佛洛伊德 #壓頸 #推特 #納粹 #報復 #威脅 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普和參謀首長對吼 教堂合照原來有陰謀 10:512020/06/07 國際 國際熱門新聞 隱瞞參與陸千人計畫 哈佛教授被美起訴了 - 國際 老婆直播做瑜珈 CNN名主播意外全裸入鏡了 - 國際 陰謀論？老人遭警血腥推倒 川普：他恐要栽贓警方 - 國際 美國突然從德國撤軍 梅克爾表示「不能接受」 - 時事 爆秘收陸沙數10億資金！哈佛、耶魯名校遭調查 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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