馬提斯痛批川普分裂國家 是美國憲法威脅

就在前防長馬提斯（Jim Mattis）因美國總統川普處理非裔壓頸致死抗議的手法，痛批他是「納粹」後，這位白宮主人周二再度反擊說，馬提斯糟透了。

據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，川普周二誓言，總有一天他會掀出這位差勁前防長的底。

(中時電子報)