來自法國的一名55歲法官，平時下班後喜歡逛換妻約會論壇「libertine」，曾向論壇會員表示，可以和他的妻子發生性行為，原本這些言論在論壇裡屬「正常」，但不久前法官卻供出自己12歲的女兒，透露論壇會員可以「享用」，隨即被其他會員檢舉。

這名法官對換妻相當有興趣，經常在論壇中提議換妻進行性行為，甚至出賣自己12歲的女兒，遭到論壇其他會員檢舉，警方接獲通報後逮捕夫妻倆，對此妻子供稱並不知情，因此很快就被釋放，而法官雖坦承的確有此事，但只是個人幻想，並沒有實際行動，且從來沒有對女兒做不該做的事。

幸虧論壇上沒有會員接受提議，反而幫忙檢舉，整起案件經過初步調查，沒有發現少女被迫賣淫的證據，警方也證實少女沒有遭到法官父親性侵、或暴力虐待，但法官下場依舊非常慘，除了已經被停職，未來恐怕得面臨罰款，最高可達100萬歐元（約台幣3354萬），以及最多10年徒刑。

(中時電子報)