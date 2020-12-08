台北青山宮4日到6日舉辦年度遶境活動，但連日來鞭炮狂炸、垃圾、噪音等亂象，引爆民怨。對此，青山宮已為此表達歉意，承諾明年一定改善。國民黨台北市議員王鴻薇卻表示，她在2011年就接獲檢舉青山宮徹夜鞭炮擾民，結果消防局竟稱，施放鞭炮不須申請，只象徵性懲罰幾案，更有人警告她不要淌渾水，沒想到今年又發生，她很質疑真的會改善嗎？

王鴻薇7日在臉書發文表示，2011年就曾接獲民眾檢舉，當時她提出青山宮撤夜放鞭炮擾民，那時消防局就說，施放鞭炮不須申請。然後就由環保局以一案3000元罰款，因為是遶境移動，所以就撿幾個案子象徵性處罰。

王鴻薇回憶，當時就有人警告她「你是不是得罪了青山宮」或是「你又不是這一區的」。問題是，有民眾向她檢舉，而且當年包括110加上1999檢舉，超過380件，可見問題之嚴重。

「或許後來因此收歛」，王鴻薇表示，她也未再接到檢舉。但今年顯然又民怨沸騰，一樣的民怨，一樣的市府消極，而這樣宮廟年度盛事，冠蓋雲集，同樣的煙火，同樣的民怨，會真正改善嗎？

王鴻薇直言，最該被檢討的是消防局。一再以各種理由放任這樣大規模施放鞭炮不必事前申請，今天幸好只是噪音和交通，如果發生死傷火災，消防單位還能置身事外嗎？

(中時新聞網)