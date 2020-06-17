高雄市長8月15日補選，陳其邁已正式請辭行政院副院長，投入高雄市長補選，而國民黨面臨人選難產冏境，網友紛紛給意見，其中不少人拱資深媒體人趙少康挺身而出，復興國民黨、參選黨主席。對此，趙少康表示自己沒資格參選黨主席，且不稀罕當國民黨的官。

趙少康曾在網路節目《鄉民來衝康》直言，國民黨一事無成，什麼都做不成，「就是一堆窩囊廢在裡面」。日前他針對網友拱他參選國民黨一事做出回應，趙少康強調自己戶籍不在高雄，就算現在遷戶籍也來不及了。

趙少康表示，自己不是國民黨黨員，也沒做過國民黨中央委員跟中央評議委員，且現在中央委員沒什麼了不起，以前國民黨中常委很大也很重要，過去要籌組新黨時，時任國民黨副秘書長的徐立德及饒穎奇曾私下找他密談，要他開出名單，說「立法院黨團書記長讓你趙少康做，你要幾個中央委員你說，我們去協調」。

趙少康回說，「國民黨被李登輝搞成這樣，還問我要當官，我才不稀罕咧！」最後談判破裂，趙少康直言「根本不稀罕當國民黨的官」。

鄉民來衝康

(中時電子報)