悲！狠心24歲夫妻「抓頭撞牆」虐殺女嬰 冰屍3天聯手小三埋屍

女嬰遭棄屍沙灘(圖/楊梅警方提供)

桃園發生一起虐嬰致死悲劇！1名7月大女嬰疑哭鬧不停，遭同是24歲的印尼籍龍姓父親與台籍陳姓母親，活活毆打致死。屍體裝入塑膠袋存放冰箱3天後，龍男怕飄出臭味，找林姓小三一起到桃園新屋海灘埋屍，因女嬰的姑姑找不到姪女，全案才曝光。桃園地檢漏夜偵訊後，今晨依遺棄致死，將龍、陳聲押，林女限制住居。

據警方調查，龍男與陳女都無業，育有2歲多與7月大2女，一家人同住中壢1處出租套房，因工作不穩定，經常為了金錢吵架，6月14日疑不滿女嬰哭鬧，2人將7個月大女嬰活活虐死，怕事跡敗露，不敢帶小孩就醫，將屍體套入塑膠袋冰在冰箱，龍男3天後怕臭味飄出，夥同27歲林姓小三前往新屋區新濱二號橋附近沙灘埋屍。

附近民眾反映，時常聽見房內傳出夫妻吵架、嬰兒哭鬧聲，加上2人沒有工作，已積欠數月房租，未料14日疑似小女兒哭鬧，龍、陳竟出重手教訓。據《自由時報》報導，有房客轉述，事發當天房內傳出激烈撞擊聲，彷彿整個房間都在震動，持續了10多分鐘。

女嬰遭虐死後，因為姑姑找不到小孩，經質問父母才得知女嬰被打死，趕緊報警處理，並與警方前往埋屍地點開挖。涉案3人已被依殺人、遺棄遺體等罪移送桃園地檢署偵辦。

(中時電子報)