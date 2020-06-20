20日由新竹開住嘉義的2103次區間車，07：07行經彰化大肚溪南號誌站至彰化站之間的泰和路平交道時，在東正線撞上一名侵入路線的路人，造成路人當場死亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵20日一早上班上學尖峰時段，傳出彰化段有民眾闖入軌道，遭疾駛而過的區間車當場輾斃，事故造成雙向列車延誤，總計影響29列次640分鐘、旅客約8850人行程受影響；根據了解，家屬指76歲老翁6月15、16日至彰基檢查發現腦部有腫瘤，可能因而情緒不佳，對死因暫無意見。

台鐵局表示，20日一早7時7分、大肚溪南至彰化間東正線（基隆起212K＋631M）泰和平交道發生死傷事故；當時彰化機務段陳司機員將列車行駛至事故地點前，見一行人坐於二軌道中間，列車駛近時衝入東正線，同時間司機員立即鳴笛並立即緊急剎車，還是來不及而撞擊該行人。

事故發生後，警方到場處理，並報請彰化檢方指示，現場處理蒐證完畢後於8時15分通知放行，8時20分列車駛離。因老翁家住泰和平交道500公尺遠，目前警方正調閱泰和平交道監視錄影機，研判死者進入軌道動線。

台鐵局說明，20日由新竹開住嘉義的2103次區間車，07：07行經彰化大肚溪南號誌站至彰化站之間的泰和路平交道時，在東正線撞上一名侵入路線的路人，造成路人當場死亡；目前臺鐵西部幹線以西線維持單線行車，並已通知鐵路警察到場處理中，該區間車次上約有200名旅客，為避免延誤旅客行程，安排2113次區間車站間接駁，並於08：12接駁完畢後開車。

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(中時 )