北市議員潘懷宗接獲陳情，今天率詹男的親友及軍中同袍共20多人到北市議會舉行記者會。（譚宇哲攝）

北市21歲詹姓男子，本月至陸軍第六軍團206旅關西營區服12天補充兵役，原本20日就要退伍，卻在19日清晨被同袍發現陳屍寢室床上，家人悲痛指控軍方「草菅人命」！詹父更表示，他對兒子屍體說：「如果受到委屈，想辦法告訴我」，兒子的左肩胛竟突然冒出一滴血，讓他立刻淚崩。

詹父不滿兒子過世後，軍方三緘其口，未給任何交代，憤而向北市議員潘懷宗陳情，20日率詹男的親友及軍中同袍共20多人到北市議會舉行記者會，激憤地現場灑金紙，大罵「草菅人命」。

詹父說，兒子身體一向很好，沒有痼疾，19日清晨他接獲軍方通知趕赴軍營，看到兒子屍體覺得有異狀，便對兒子的屍體說「如果受到委屈，想辦法告訴我」，突然兒子的左肩胛竟冒出一滴血，讓他的淚水也跟著潰堤。

據了解，這起事故發生於19日清晨5點許，21歲的詹姓男子於位於關西鎮的206旅服補充兵役，被發現躺在床上一動也不動，身上無明顯外傷，營區出動醫官、救護車，不過由於詹男明顯死亡，因此軍方封鎖現場，由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

事後調查發現，詹男19日凌晨2時許因趴睡發出聲響，由鄰床同袍起床回報排長，排長到寢室，與2名同袍一起關懷詹男，並無異狀；五時許部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現詹員已無生命跡象，單位立即封鎖現場，。

對於家屬質疑詹員遺體有異狀，陸軍第六軍團發聲明表示，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清；另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦。

第六軍團與家屬同樣期盼能儘速完成調查，釐清真相，相關案情均向檢警如實陳述，絕不包庇、亦無須隱暪；籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。

【現場直播】關西營區補充兵營中猝死，家屬在議員陪同下召開記者會要求國防部給出真相｜2020.06.20

(中時電子報)