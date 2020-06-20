正在陸軍第六軍團206旅服補充兵役的21歲詹姓男子，19日清晨被同袍發現陳屍於床上，身上無明顯外傷，由於發現時已經無呼吸、心跳，且手腳僵硬，因此軍方立即通知並封鎖現場，詳細死因仍待釐清。

新兵突然暴斃身亡，當遺體被發現時嘴角流血，對此國防部回應，有關家屬質疑詹男遺體有異狀，22日會由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清，另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣。

以下為國防部聲明全文：

陸軍第六軍團今(20)日表示，所屬步兵206旅補充兵役詹姓訓員，於昨(19)日凌晨二時許因趴睡發出聲響，由鄰床訓員起床回報排長，經排長到寢室在兩員訓員協力關懷下，並無異狀；五時許部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現詹員已無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

第六軍團指出，本次接訓370梯補充兵役訓期共12日，在訓期間均以室內課程為主，幹部亦隨時照顧與關懷訓員身體狀況；對於此案深表遺憾與不捨，已編組專案小組同步執行行政調查，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

第六軍團強調，有關家屬質疑詹員遺體有異狀，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清；另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦。第六軍團與家屬同樣期盼能儘速完成調查，釐清真相，相關案情均向檢警如實陳述，絕不包庇、亦無須隱暪；籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。

(中時電子報)