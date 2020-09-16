武界壩13日因無預警放水，造成2個家庭共4人死亡悲劇，而其中的兩死，是一名年僅7歲男童及13歲女童。協助救難的林姓村民透露，事發第一時間，他與幾名大哥同夥前往河邊救人，遠遠地就看見一具孩童屍體趴在溪邊，半張臉還掩埋在泥沙裡，讓他看了相當不捨。

據《ETtoday》報導，住在武界壩附近的一名林姓村民表示，看新聞得知民眾遭洪流沖走後，他第一時間就和村子裡幾個大哥騎車前往救援，他深知救援有黃金期，所以他分秒必爭，若是能多快一秒，生還的機率就愈大。他透露若是能騎車他就用騎車的方式通行，但途中，最後大約剩下4公里機車實在是過不去了，他們一行人只好下車，用最快的速度至事故地點。

林先生表示，他與另一位大哥兵分二路搜索，沿途上他發現岩壁上布滿水痕，他不敢想當時的衝擊力道有多大，只想要趕緊找到這些被意外沖走的民眾。而就在這時，他遠遠地看到一具屍體趴在溪畔，走進確認後，發現是一名孩童，祂的臉部朝下，半張臉都掩埋在泥沙裡，他當下立刻用手觸摸祂的身體，想知道是否還有溫度，才發現祂早已沒了呼吸心跳。

看到這一幕的林先生悲痛表示，自己也已身為人父，看到孩子變為冰冷的遺體，感到非常心痛，說著說著就忍不住流下淚，並感嘆「我原本多希望那只是一具洋娃娃。」

(中時新聞網)