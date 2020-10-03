丈夫才剛過世沒多久，妻子就收到婆婆提告「婚姻無效」。住在高雄一名邱姓男子，2017年12月與妻子小君（化名）辦理登記結婚，只是好景不常，邱男婚後不到一年就過世，小君沒多久就收到婆婆寄來的法律信函，小君則認為婆婆會提告，與自己不願意簽名「拋棄繼承」有關。

2017年12月8日，邱男與小君到高雄市美濃戶政事務所登記結婚，當時結婚證書上有見證人小米（化名）、小紅（化名）的簽名；想不到2018年8月6日，邱男突然過世，之後邱母表示沒見過結婚證人，更不知道兒子與媳婦是否真的想結婚，也並非到場蓋章簽名，且兩人沒有舉行真正婚禮，主張婚姻屬無效。

對此小君辯駁，與邱男交往時兩人就討論要結婚，登記當天是邱男購買結婚證書，並透過朋友找來小米、小紅當證人，登記後婆婆也知道兩人結婚，原本都沒意見的婆婆，在丈夫死後卻寄來「拋棄繼承書面資料」要求簽名，由於自己不願意簽名，婆婆才會提出「婚姻無效」訴訟。

法官審理此案時，鑑定證書字跡，確認是小米、小紅本人簽署，加上證人說詞，認定邱男與小君婚姻具有結婚真意，且目前我國婚姻制度採「登記制」，未舉行婚禮並不影響效力，經審酌後，駁回邱母告訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)