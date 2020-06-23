《中國好聲音2019》季軍李芷婷23日舉辦首張創作專輯《美麗舊世界》發片記者會，她為追求歌手夢，曾引爆家庭革命，她的爸爸今出席記者會為她加油，李爸爸直言「她媽媽氣到高血壓，我看她很執著才心軟，讓她去試試看。」後來「唯有音樂」老闆黃建東相中她，說服爸媽給她一年時間闖歌壇，她才一步一腳印唱出成績，獲得父母認同。

李芷婷坦言，她去參加《好聲音》選秀後，課業完蛋了，有三科被扣考，媽媽還被老師叫到學校去詢問「你就是太寵你女兒！為什麼放縱她去唱歌」，讓媽媽覺得很丟臉，一心盼她唸完護校成為護理師，母女倆鬧得最嚴重時，「好幾個禮拜沒有說話，但還是有吃她煮的飯啦！」

19歲的李芷婷是台中人，她選擇休學全力衝刺夢想，在台北培訓期間，也因為沒有時間跟男友相處，而被小三乘虛而入，導致分手，她當時氣到封鎖對於，現在覺得事情過去也解封鎖了。而這段初戀，只談了短短3個月就匆匆劃下句點。

李芷婷憑著實力派好歌喉唱進《好聲音》鳥巢總決賽，成為導師王力宏的愛將，王力宏今也特別贈送花籃祝賀。記者會上，好友屁孩送「冠軍粽」祝她發片旗開得勝，唱片公司老闆更霸氣送上金曲獎座翻糖蛋糕，盼她能入圍明年金曲獎，媽媽今有工作在身，雖未到場也傳訉息幫她加油。

李芷婷的老闆老闆黃建東特別送上金曲獎座翻糖蛋糕。（粘耿豪攝）

李芷婷發片，屁孩送「冠軍粽」獻祝福。（粘耿豪攝）

李芷婷的爸爸（左）今專程請假北上出席記者會，為女兒打氣。（粘耿豪攝）

李芷婷今舉辦《美麗舊世界》發片記者會。（粘耿豪攝）

李芷婷今舉辦《美麗舊世界》發片記者會。（粘耿豪攝）

(中時 )