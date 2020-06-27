據大陸外交部駐港公署官方網站27日消息，針對美方宣佈對陸方官員採取簽證限制措施，外交部駐港公署發言人表示堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，停止干預香港事務和大陸內政的霸淩行徑。

發言人指出，美方誣衊大陸中央政府「破壞」香港特區高度自治，完全是顛倒黑白、自欺欺人。沒有人比大陸政府更有誠意和決心全面準確落實「一國兩制」，沒有人比大陸政府更關心香港的繁榮穩定和香港居民的民生福祉。

發言人指出，香港國安立法是堅持和完善「一國兩制」方針的重大舉措，是推動香港走出亂局困境、實現長治久安的根本之策。近300萬港人連署「撐國安立法」簽名行動，超過128萬港人參與「反對美國等外部勢力干預」網上連署。隨著相關立法順利推進，香港社會正在迎來驅散陰霾再出發的曙光。

發言人強調，大陸政府推進香港國安立法的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

發言人重申，陸方堅決反對美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務。《聯合聲明》的核心是大陸對香港恢復行使主權，隨著1997年7月1日香港回歸大陸，包括美、英在內的外國對香港無主權、無治權、無監督權。

發言人正告美方，香港是大陸的香港，香港事務純屬大陸內政，美方必須立即停止以任何方式干預香港事務和大陸內政，否則必將遭到陸方有力回擊。

(中時 )