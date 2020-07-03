桃園市中壢區中平路某間銀樓發生搶案，一名余姓男子與店家熟識，3日中午12許進入銀樓，佯裝自己下個月要結婚，和老闆、店員閒聊後，他先作勢要拍照給老婆挑選，再突然徒手抓走價值17萬多的兩副金手環、項鍊，隨即逃出店外開車揚長而去，過程中神情從容不迫，似乎早有預謀。

中壢警分局接獲店家報案，隨即調閱監視器找出歹徒逃逸路線，警方目前飛車追捕至高速公路上，有望在今日落網。

(中時 )