上海街頭一名失憶流浪漢，竟曾是「天之驕子」，這名49歲的流浪漢，不僅是名校畢業，還曾在大陸科研院所任職，前途一片光明的他，最終失業且流落街頭，更失去記憶與家人失聯，直到兩年前，男子獲得協助，接受精神治療，加上前同事探望下，成功喚回部分記憶。

這名流浪漢叫姚龍生，1994年從北京理工大學物理系畢業後，就到兵器工業集團公司的研究所工作，期間也被指派到北京理工大學進修一年；2003時姚男辭職到上海工作，但求職過程並不順利，換了許多工作，直到2008年發生金融危機，他索性放棄找工作，也沒有與家人聯絡，就這樣一直在上海四處流浪，更罹患精神分裂症。

姚男拒絕任何幫助(圖片取自/澎拜新聞)

兩年前救助人員接獲通知，欲幫助姚男卻反被攻擊，他對任何接近自己的人相當排斥，即使送上食品、衣物等都被丟在一旁，還會對人惡言相向、丟石頭， 1月份時救助人員將姚男送往精神治療中心，身體雖然沒有疾病，但有精神分裂症、無法自行恢復記憶、與人正常交流，經過治療情況好轉，逐漸恢復記憶。

姚男的兄弟姚林生說，弟弟小時候相當聰明，更是當時全村第一位大學生，出社會工作後，每年農曆新年還會回家探親，但自從到上海工作，開始失去聯繫，家人多年來透過各種管道仍找不到人，至於姚男在上海工作期間，一直到流落街頭，曾遭遇什麼事情，目前沒有人知道。

(中時電子報)