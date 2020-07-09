大陸第一高樓傳誇張漏水。（圖／達志影像）

大陸連日豪雨成災，不少地區受洪水侵襲。但斥資148億人民幣，落成僅四年的大陸第一高樓「上海中心大廈」6日鬧出大笑話，在連日豪雨侵襲下豆腐渣品管現形，大陸網傳一段超誇張漏水畫面，窗外下大雨，室內有瀑布。大陸網友甚至還譏說：「60樓流到9樓，超級大瀑布」。對此大廈官方出面回應，設備故障導致。

據陸媒報導，上海中心大廈於6日凌晨傳出漏水，辦公室大樓在微博上分享誇張漏水畫面，影片可見水柱從天花板上不停滴落，就像是室內下雨般，成排的水傾瀉而下宛若瀑布，還以為是最新網美景點。

大雨意外讓上海中心大廈的建築品質浮出檯面，網友紛紛在微博留言嘲笑：「大陸第一高樓是這品質？太尷尬」、「厲害了，豆腐渣」、「才蓋好幾年也太誇張」。對此官方則發微博回應，當日凌晨大廈設備故障，導致部分樓層漏水，將會對漏水樓層展開全面檢查。

上海中心大廈斥資148億元人民幣，於4年前落成。為大陸最高建築物，僅次於杜拜塔，總共121層樓，總高632公尺。

(中時電子報)