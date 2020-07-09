員林市最具人氣的藤山步道，日前市公所獲彰化縣政府補助、斥資216萬元增設夜間照明設備，32盞LED路燈6月中設置完成，本月3日台電正式供電。員林市長游振雄說，今年夏天高溫不斷，歡迎民眾多利用晨、昏時段上山，看夕陽、賞夜景。
全長4公里的藤山步道，位在八卦山脈百果山區，沿線樹木林立，步道兩旁種滿油桐樹，每到4、5月花季，山頭油桐花盛開似白雪，吸引民眾爭相賞花、追雪，平日也是大員林周邊鄉鎮民眾健行好去處。
近年有愈來愈多咖啡簡餐、景觀餐廳在此開設，過去多只在周休假日營業，有夜間照明後，不少業者已陸續規畫增加平日晚間營業時段，迎接暑期來客人潮。
游振雄表示，整個百果山區，從員南路員林運動公園、2百崁、3百崁和4百崁等步道，再往上的萬里長城步道、臥龍坡步道和藤山步道，一路可通往139線八卦路上的南投鳳山寺和微熱山丘；是許多愛好慢跑、健行、或是騎自行車者的熱門路線。除了設置夜間照明、更新步道俚語牌，停車場空間與人行步道動線也在陸續整理改善中。
游振雄說，這次路燈設置由縣府城觀處補助150萬元、公所自籌66萬元，未來每晚6時30分至翌日清晨5時，都會自動點亮，電費由公所負擔，歡迎民眾多多上山來看夕陽、賞夜景。
(中時 )
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