39歲的松坂大輔運途多舛！暌違14年重返老東家西武獅隊，只想重溫昔日在投手丘上投球的美夢，如今似乎遙不可及。據《日刊體育》報導，松坂日前常感到右手麻痺，7月上旬已開刀治療，必須休養2、3個月，他希望還能趕在球季後段上場，但還有一段長路要走。

松坂大輔原本希望開季就能擠進先發輪值，但6月間球季開幕前卻因調整狀況欠佳，確定須從二軍出發。不料屋漏偏逢連夜雨，又出現右手麻痺的現象，檢查後松坂同意動手術根治，因此在本月初接受頸椎內視鏡微創手術，但這一來必須休養2、3個月，如果稍有延誤，球季可能都結束了。

松坂大輔去年底決定重返西武隊，年薪僅剩3000萬日圓，老東家一方面念著昔日情分，也希望經驗豐富的他協助年輕球員成長。松坂自己則希望重新站上西武球場的投手丘比賽，如今看起來都不太順利，如果這樣結束今年球季，明年能不能留下來都是問題。

(中時 )