這起悲劇發生在大陸四川眉山，一名男大生摔落學校內的人工湖，警方初步調查，男大生因為要採摘湖內的荷花，卻不小心摔進湖裡溺斃，男大生前與女友吵架，當時是為了幫女友的室友摘荷花，才發生意外，新聞曝光後網友直呼「實在詭異」。

7月11日中午，男大生父親接獲學校輔導員來電，表示男大生昨日就請假外出，至今沒有消息，有人在學校湖邊發現男大生的手機、鞋子還有雨傘，父親感覺情況不妙，趕到學校後沒多久，一具屍體就從湖裡打撈上來，經過確認就是該名男大生。

男大生失蹤前一晚，曾與女友發生爭吵，當晚發訊息給女友，要求對方看校內人工湖，表示要幫聶姓室友採摘荷花，沒多久就失去聯絡，至於為何會下湖採荷花，根據外媒報導，上個月男大生與女友、聶姓室友經過湖邊，室友隨口說「荷花好美，有誰願意幫忙採一朵」，因此警方認為，男大生與女友吵架後，冒險下湖採荷花，導致意外發生。

警方公告令網友疑惑(圖片取自/微博)

新聞引起網友熱議，不少人對警方說法感到疑惑，「重點是女友的室友？為了啥」、「摘荷花為了女友的室友？令人迷惑行為」、「這行為…希望男方家長不要怪到女方頭上就行了」、「主動下湖幫女朋友的室友摘荷花，也不是女朋友要求的，溺斃的原因變成與女友發生感情矛盾，邏輯怪怪的」。

(中時電子報)