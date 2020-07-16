1名竹科的鮮肉工程師偏愛熟女的泉水味，進而私下追求公司主管的老婆，然而自己偷情早被公司其他員工口耳相傳，主管聽聞後聘請徵信社調查，過沒幾日並在汽車旅館裡抓到他與自己老婆的嘿咻過程，進而被要求支付200萬元的賠償金，因鮮肉工程師剛出社會不久無力賠償，經尋求法官協助後，將鮮肉工程師的賠償金額降至100萬元。

此鮮肉工程師因喜愛年紀比他年長，在某次員工舞會下，進而與主管妻子相識，兩人因曾共舞舞擦出火花，事後鮮肉工程師經常利用自己休假時間與人妻共赴摩鐵大戰數回合。然而，2人偷情的事卻傳進主管的耳裡，他因此聘請徵信社調查，進而某天在新竹的1家摩鐵房裡當場抓姦，鮮肉工程師立即被要求支付200萬的賠償金。

由於鮮肉工程師初入社會，根本無力付出200萬賠償金，因此他尋求法律途徑，尋求法官能否做主減輕他的責罰。法官認為，鮮肉工程師被人妻老公當場抓包要求賠償屬人之常情，考量鮮肉工程師財務能力，判處他仍必須支付100萬的賠償金給人妻老公。

(中時電子報)