一般路邊紅線本該是直線，怎麼被劃成歪七扭八呢?日前北市有名網友質疑，北投奇岩路上路邊紅線非官方所劃設，將照片PO到地方社團，便引起熱議討論，當地里長做出回應。

奇岩路上紅線被劃設歪七扭八，民眾質疑非官方所劃設。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

日前有名高姓網友將所拍攝到，懷疑是非官方所劃設的紅線照片po在《台北之北投幫》社團，文末還特別@奇岩路，網友紛紛留言表示「應該不是，看起來像油漆」、「可能畫(劃)紅線的人當時喝醉酒了」、「私畫(劃)的吧」、「這應該是民眾自己畫(劃)的吧」、「不像官方畫(劃)的，倒像打翻油漆」。另有網友表示「原本有停車，被趕到中和寺去了，應該是臨時畫(劃)的，因為山上有些車輛長久停放都沒再開，會車不易，所以選了幾個地方來讓用路人會車」

北市交工處劃設臨時紅線，遭民眾笑畫得像蚯蚓。(照片/溫泉里里長 許智全 提供)

位在台北市北投區丹鳳山上的奇岩路，道路約只有6米寬，有附近居民投訴，路邊常有違規停車亂象，雙向會車不易。據了解，遭民眾質疑非官方劃設紅線是在奇岩路103號，在100、101年左右，曾有山坡滑落、土石鬆動紀錄，造成路邊與邊坡約有6公分之差，也產生公共財產疑慮及當地居住的安全問題，大地處、新工處日前已連同會勘，預計在8月底要做邊坡修補工程。

奇岩路邊坡與路面約有6公分之差(照片/溫泉里里長 許智全 提供)

溫泉里里長許智全表示，奇岩路狹小違停亂象多，居住安全恐有疑慮。(照片/游定剛 拍攝)

溫泉里里長許智全接受《中時電子報》訪問表示，此路段北市府原規劃要做邊坡修補工程，但長期被民眾違停占用，加上路不寬、不好施作，交工處劃設紅線不易，所以才會劃成那樣，非民眾所私劃。許也無奈表示，奇岩路道路狹小，民眾違停狀況多，若真有意外發生，後果也難以設想。

(中時電子報)