性感女神安心亞，睽違4年再推出新專輯《愛得起》，17日舉辦預購記者會，頂著38度高溫唱跳首波主打歌「來追我男友吧」！宣稱已經單身5年的她，在會後記者會突然大爆料，向媒體坦承「曾經結過一次婚」，引起現場一陣嘩然。

安心亞自爆結過一次婚！？英雄救美一舉擄獲芳心

安心亞自認生活圈小，比較少認識新朋友，也沒有使用交友軟體，只有以前曾經迷上線上遊戲！接著她突然講到在「遊戲世界」中曾經見過公婆，現場記者再繼續追問是否結過很多次婚，安心亞回答，「我很專情的，只有結過一次婚！」那究竟她的「網公」是哪裡吸引到女神呢？她笑回，「我玩遊戲很嗆，很多人會打我，他看到我被攻擊就會出來救我，對我超好」，但是後來坦言，這真的只是「網友」，因為之後從來沒有見過面，也斷了聯絡。

安心亞自爆結過一次婚！？英雄救美一舉擄獲芳心（圖／廖映翔）

雖然目前感情屬於空窗期，但安心亞還是希望能夠找到懂她的伴侶！她盼能與另一半相處舒適、聊天頻率也要相同，接著有點半開玩笑地說，「他的心臟要夠大顆，因為會被放大檢視、輿論，對我的喜歡要夠足以抵擋這些。」

(中時電子報)