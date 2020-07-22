白宮21日重啟疫情記者會，川普大轉性，終於承認美國的新冠肺炎疫情會更惡化，同時他也呼籲民眾如不能遵守社交距離，就要戴上口罩。

睽違數月，白宮昨（21）日重啟疫情記者會，川普大轉性，終於承認美國的新冠肺炎疫情會更惡化，同時他也呼籲民眾如不能遵守社交距離，就要戴上口罩，不過整場記者會上，川普本人並未以身作則戴上口罩。與此同時，路透社統計，美國單日新增死亡人數再度超越千人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，睽違3個月，白宮昨日首度召開新冠肺炎疫情記者會，美國總統川普態度丕變，在開場致詞時，首度坦承美國的疫情在好轉之前會更惡化，

他說：「我們國家有些地方做得很好，其他地方做得沒那麼好，很不幸地，疫情在好轉之前可能會更惡化，我不喜歡這麼說，但事情就是如此。你們看看全球，疫情已經蔓延全世界。」

川普周二稱，各州州長相當努力對抗疫情，佛羅里達州的情況尤其嚴峻。

同時，在經過數月強調口罩防疫只是「建議」之後，川普也首度強烈呼籲全國民眾戴上口罩，「我們呼籲所有人，如果你不能保持社交距離，那就戴上口罩。」他接著補充，「不管你喜不喜歡口罩，它都會有效果。」

新冠肺炎疫情爆發以來，川普一直試圖淡化疫情的嚴重性，尤其近期他急著重啟全國經濟活動，不斷公開宣稱病毒「會消失」，針對公衛專家、媒體列舉證據，指出新冠新增確診人數正在不斷上升，他也辯解是因為美國比其他國家做了更多病毒檢測。

不過諷刺的是，川普昨日記者會上並未戴上口罩，當被問及他會否以身作則示範給民眾看時，他也只是從口袋裡掏出海軍藍口罩，向記者團表示他有做好準備，「我帶著它，我會戴上它」，說明當和保鑣一同進入電梯時，他會戴起口罩以保護他人，「我已經習慣戴口罩，想想看愛國主義，也許有用」，不過說完，他並沒有真的戴上口罩。

根據路透社統計，美國昨日單日激增逾1,000例新冠肺炎死亡案例，是6月初以來新高。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至22日上午8時，全美共有逾389萬人染疫，逾14萬人喪命。

沒救了？川普爆金句：口罩會惹麻煩 專家傻眼嘆一句
川普轉性了！親po「戴罩照」態度丕變關鍵內幕曝光
川普大讚美新冠死亡率最低？真相又讓他臉腫了

文章來源：Trump says coronavirus pandemic will probably "get worse before it gets better"
文章來源：Trump says masks are effective, but he isn't wearing one himself
文章來源：Trump warns U.S. coronavirus outbreak will probably ‘get worse before it gets better’
文章來源：U.S. records over 1,000 coronavirus deaths in a single day for first time since early June

(中時新聞網)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #川普 #白宮 #疫情 #惡化 #白宮 #疫情記者會 #戴上口罩