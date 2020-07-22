白宮21日重啟疫情記者會，川普大轉性，終於承認美國的新冠肺炎疫情會更惡化，同時他也呼籲民眾如不能遵守社交距離，就要戴上口罩。

睽違數月，白宮昨（21）日重啟疫情記者會，川普大轉性，終於承認美國的新冠肺炎疫情會更惡化，同時他也呼籲民眾如不能遵守社交距離，就要戴上口罩，不過整場記者會上，川普本人並未以身作則戴上口罩。與此同時，路透社統計，美國單日新增死亡人數再度超越千人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，睽違3個月，白宮昨日首度召開新冠肺炎疫情記者會，美國總統川普態度丕變，在開場致詞時，首度坦承美國的疫情在好轉之前會更惡化，

他說：「我們國家有些地方做得很好，其他地方做得沒那麼好，很不幸地，疫情在好轉之前可能會更惡化，我不喜歡這麼說，但事情就是如此。你們看看全球，疫情已經蔓延全世界。」

川普周二稱，各州州長相當努力對抗疫情，佛羅里達州的情況尤其嚴峻。

同時，在經過數月強調口罩防疫只是「建議」之後，川普也首度強烈呼籲全國民眾戴上口罩，「我們呼籲所有人，如果你不能保持社交距離，那就戴上口罩。」他接著補充，「不管你喜不喜歡口罩，它都會有效果。」

新冠肺炎疫情爆發以來，川普一直試圖淡化疫情的嚴重性，尤其近期他急著重啟全國經濟活動，不斷公開宣稱病毒「會消失」，針對公衛專家、媒體列舉證據，指出新冠新增確診人數正在不斷上升，他也辯解是因為美國比其他國家做了更多病毒檢測。

不過諷刺的是，川普昨日記者會上並未戴上口罩，當被問及他會否以身作則示範給民眾看時，他也只是從口袋裡掏出海軍藍口罩，向記者團表示他有做好準備，「我帶著它，我會戴上它」，說明當和保鑣一同進入電梯時，他會戴起口罩以保護他人，「我已經習慣戴口罩，想想看愛國主義，也許有用」，不過說完，他並沒有真的戴上口罩。

根據路透社統計，美國昨日單日激增逾1,000例新冠肺炎死亡案例，是6月初以來新高。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至22日上午8時，全美共有逾389萬人染疫，逾14萬人喪命。

(中時新聞網)