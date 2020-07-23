陸長征5號火箭升空 展開「天問1號」首度火星探測任務 12:562020/07/23 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸長征5號遙4運載火箭23日升空，展開名為「天問1號」的首度火星探測任務。 (中時新聞網) #火星 #長征5號 #天問1號 #中國大陸 #美國 #天問 #軌道 #探測任務 也許您會感興趣 推薦閱讀 探索宇宙合作變調！美陸爭鋒 另闢火星新戰場 17:132020/07/22 國際 國際熱門新聞 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 影》驚險畫面曝光！逾40戶急撤 澳海景第一排豪宅要掉到海裡了 - 國際 翻臉？才剛說不阻止投資 歐盟一大國變相禁華為5G - 國際 前所未見！美前駐北京大使警告 關陸休士頓總領館恐引爆中美衝突 - 時事 美下個目標浮現？陸舊金山總領館遭控窩藏被告解放軍 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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