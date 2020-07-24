高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文被控抄襲，李眉蓁宣布放棄學位止血。一時之間，論文成為政壇最熱門議題，數位政委唐鳳也在一場演講中，被觀眾提問，現在是不是當政治人物要好好寫論文？唐鳳笑言，她國中輟學、國中肄業，論文和政治人物的關係她沒那麼多資格發言，但是她即使當了政委，還是繼續寫論文。

民進黨推出暑期青年課程和營隊，「熬民主！政治職人學堂」第一場課程於7月22日晚間登場，由唐鳳打頭陣擔任講師，課堂長達2小時時間，讓現場青年問好問滿，無法到場的朋友，也可透過線上詢問，各種辛辣問題，唐鳳都接招回應，毫不避諱。

近來發生李眉蓁的論文抄襲爭議，唐鳳也說，有位自稱「蓁眉李貌」的網友問他：「是不是想當政治人物要好好寫論文」？

唐鳳說，「相信大家都知道我是國中輟學、國中肄業，寫論文跟政治人物的關係上面，我其實沒有那麼多發言的資格，不過我想跟大家分享的是，我當了政務委員之後還是有在寫論文」。

唐鳳接著介紹他和幾位研究者撰寫的一篇關於Uber的論文，並表示不一定要寫論文才能當政治人物，她就不是靠論文當政治人物的，但是當了政治人物後，不要忘了寫論文，這昰很重要的，把我們學到的事情，能分享到全世界公共行政的創新上面。

(中時新聞網)