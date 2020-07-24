陸外交部網站指出，大陸外交部通知美駐陸使館，陸方決定撤銷對美駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。（示意圖／達志影像）

據陸外交部網站指出，外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

陸外交部網站發表聲明指出，美方21日單方面挑起事端，突然要求陸方關閉休士頓總領事館，嚴重違反國際法與國際關係基本準則及陸美領事條約有關規定，嚴重破壞陸美關係，陸方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

陸外交部表示，陸美之間出現目前的局面，是不願看到的，責任完全在美方，並再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

香港《南華早報》23日引述消息人士指出，北京的目標將是成都總領事館。美媒《Politico》先前報導指出，業務範圍涵蓋包括陸西南地區的成都領事館對美國處理西藏問題具有戰略意義。

《南華早報》報導指出，美國駐成都總領館在2012年因王立軍事件聲名大噪，當年2月6日，前重慶市公安局長王立軍前往成都總領館叛逃，並且在總領館內待了30個小時後離開，該起事件導致當時的重慶市委書記薄熙來落馬。報導稱，北京如果關閉美駐成都總領館，預計兩國間的緊張關係將持續升溫。

(中時新聞網)