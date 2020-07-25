年輕氣盛的男性同胞，三不五時總是需要「自我抒發」一下，但如果剛好被家人撞見，那該怎麼辦？

一名網友在PTT發文求救：「打手槍被姐姐看到怎辦，認真不唬」，該網友表示姊姊的房間比較小，因此有些東西放在他的房間；剛剛自己挑好片，DIY到一半，沒聽到敲門，姊姊可能以為他不在，就直接進來，「我的17cm老鷹就直接被他看光」。

該網友說姊姊也很尷尬，拿完東西就趕快走了，留下他不知該怎麼辦。網友看完笑翻，安慰原PO：「sod都是真的」、「學那個民宿 跟你家長出來開記者會哭著跟大眾道歉 還要教嗎」、「說不定你姐看多了尤其是護士見怪不怪也說不定，以前交過護士女友他們對於這種事很理性你不用在意」、「都成年人了 就算被姐姐看到尻手槍也只是讓姐姐覺得 弟弟好可憐 然後無視」、「別在意，我以前也被發現好幾次，當作沒事發生，以後要進來就都會敲門了」。

(中時新聞網)