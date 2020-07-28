國道1號豐原北上往神岡路口路面剝脫。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

為提升國道1號南向豐原交流道路面平整度，高速公路局中區養護工程分局將辦理路面刨鋪，並分兩階段施工。7月28日至30日晚間9時至翌日6時封閉往豐原南向出口匝道，另8月4日至6日晚間9時至翌日6時封閉往豐原南向入口匝道，籲請用路人依標誌指示行駛或提前改道。

中區養護工程分局強調，為維護行車安全，排定於夜間、非尖峰時段施工，請用路人配合及見諒。建議南向往神岡的車輛改由國道4號西行至神岡交流道後，沿三民路南行前往神岡；南向往豐原的車輛，請用路人配合改由國道4號東行至后豐匝道後，由三豐路南行前往豐原。

另外，為修復國道4號西向1后豐交流道環路線圈，中區養護工程分局將於8月3日夜間11時至翌日6時，封閉后豐交流道西向入口匝道。使用國道4號往國道1號北向的車輛，改由三豐路北行至甲后路往后里交流道；南向用路人改由三豐路南行至中正路西行前往豐原交流道。

(中時 )