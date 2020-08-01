據美媒《CNBC》報導，美國總統川普先前曾考慮禁止陸社群影音軟體抖音的國際版TikTok在美營運，如今他在7月31日表示，將於8月1日宣布正式封殺TikTok；另外報導也指出，微軟正在洽談收購TikTok，屆時所有權可能易手。

據《CNBC》報導，川普在空軍一號上對媒體表示，他將在1日就宣布禁止TikTok，「TikTok正遭密切關注，我們即將宣布禁止在美使用」，不過川普並未明指他將動用行政命令，或者其他方式來封殺TikTok。

正值TikTok為了在美繼續求營運、有意出售經營權之際，外傳微軟有意收購TikTok，讓微軟有機會重返消費者科技市場。至於微軟洽談收購TikTok進展到什麼程度，目前不得而知。交易如成局，TikTok所有權易手，或許能改變近一年來被華府視為眼中釘、甚至恐遭美國禁用的局面。

TikTok母企業為北京字節跳動科技有限公司，並於2017年以約10億美元收購美國社群媒體業者Musical.ly，並於2018年8月將Musical.ly併入TikTok，TikTok自此暴紅，特別在疫情期間下載量大增，在與臉書與Snap等競爭對手下，仍在4月創下20億下載次數。據路透社本周稍早報導，字節跳動的投資者有意以500億美元收購TikTok。

不過TikTok在美走紅也引起川普政府關注，特別母公司為陸企且正值美陸科技戰背景下，白宮與美國國會一再質疑TikTok資安存疑，懷疑暗中傳輸使用者個資回北京公司，但TikTok嚴正否認。

(中時新聞網)