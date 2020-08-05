通靈大師江嘉葉。

20200804中天新聞 羅霈穎離奇猝死留疑點 最後身影曝光

演藝圈美魔女「東區羅姐」羅霈穎本月3日驚傳被友人發現陳屍家中，享年59歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈，連「通靈大師」江嘉葉也忍不住查看其命盤，感嘆羅霈穎今年犯煞劫，若有即時處理，應可避禍。

羅霈穎生前個性海派，在演藝圈人緣好，在感情方面也是敢愛敢恨，認為婚姻就是要1+1大於2，假如對方和她結婚無法加分，她絕對掉頭就走。江嘉葉透露羅霈穎婚姻宮有寡宿和空亡，對感情婚姻都相當不利，加上她顴骨又大又高，掌權欲很高，適於找小男人較佳，尚能得到一小段時間的甜蜜愛情。

有傳因為遇人不淑，讓羅璧玲2005年改名為羅霈穎，江嘉葉說「羅璧玲」這名字有天真純潔的心，對男女朋友都仗義協助，但財運較弱，容易一手進一手出，白忙一場，「羅霈穎」此名更是強勢，好打抱不平，仗義直言，為弱者出聲，但情路依然不順，但可喜的是這名字財庫旺，能存得住錢，讓自己下半輩子生活無憂。

江嘉葉更感嘆，依羅霈穎的壽命查看，她陽壽未盡，今年犯煞劫，若有找能力強的法師、道士、老師處理，應可避過，或平常有多行善佈施，且有虔誠的信仰，長期供養奉獻神佛，則在遇險時會有神佛救度化解，若平時不燒香，臨時抱佛腳就難得老天爺垂憐。

民俗說法，僅供參考

(中時新聞網)