蔡英文總統今天接見科展得獎師生表示，臺灣的科學和科技實力，是我們面對國際環境快速變化時最關鍵的競爭力，也讓我們在這個變局當中，依然保持相對的社會穩定和安穩的生活。不過她也提醒要記得關心社會，「如果有興趣的話，參與政治也是不錯的選項」。

蔡英文今天接見「中華民國第60屆全國中小學科學展覽會」各組科第一名師生時表示，從她擔任總統以來，每年都一定會跟科展得獎的同學見面。因為，能聽大家分享參與科學研究的心得，看到大家展現出來的熱忱，總會讓她對臺灣的未來產生更大的信心。

每一次，她都會看資料數一數，得獎同學裡有多少是女生？「而我們都會一次又一次，打破女生比較不擅長科學的刻板印象」。今年全國中小學科展得獎的同學裡，有441位男生，415位女生，比例相當接近。「今天在現場的第一名同學中，甚至是女生比男生稍微多一點」。

她特別藉著這個機會告訴同學們，不論是男生還是女生，都不影響大家喜歡科學、參與科學研究的機會。只要肯努力，一定可以從中享受到研究的樂趣。

蔡英文也分享，她在研讀本屆科展的相關資料時，本來以為可以看懂國小組的數學研究，但卻看不太懂，更不用說物理組的項目。只有天然快煮粉圓的研發，以及香氛介入對課業壓力與身心健康之影響等貼近日常生活的議題，較能了解研究內容。因此，她相當敬佩這些學生，「也很高興能夠看到，我們的小朋友都可以一代比一代更強」。

她認為，臺灣的科學和科技實力，是我們面對國際環境快速變化時最關鍵的競爭力。像是這次疫情，因為臺灣有製造試劑、快速篩檢的能力，有研發新藥和疫苗的能力，也有豐富的流行病學和公衛研究經驗，才能讓我們在這個變局當中，依然保持相對的社會穩定和安穩的生活。

蔡英文也提到，自己在好夥伴、也是前同事的陳建仁前副總統身上看到，參與科學研究，不但能帶給自己快樂，還可以對臺灣、甚至全世界都帶來貢獻。

她期待同學們可以懷抱著志向，繼續學習科學、參與科學研究。同時，也要記得關心社會，「如果有興趣的話，參與政治也是不錯的選項」，還舉例「陳建仁前副總統就是最好的例子」。

(中時 )