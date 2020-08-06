雲林縣麥寮鄉「千歲世紀婚禮」，12對長者拍婚紗照圓夢。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉公所6日舉辦「喜事連連千歲世紀婚禮」，12對長者結婚時都沒有拍婚紗照，鄉公所為他們辦桌、拍婚紗照，一圓數十年來夢想，91歲李機生傳授夫妻相處之道、83歲許水清回想用牛車迎親，趣味橫生。

「喜事連連千歲世紀婚禮」6日在麥寮鄉公所登場，由雲林縣政府社會處長林文志、麥寮鄉長蔡長昆、施厝社區發展協會總幹事蔡昆明等人共同主持，3對穿著西裝、婚紗的長者搭乘禮車抵達麥寮鄉公所，由花童迎接下車，其他9對長者也盛裝出席，接受眾人熱情的祝福。

年紀最長的「新人」李機生與李林菜夫妻，2人都是91歲，結婚已70年，李機生回想結婚時沒有什麼錢，找頂轎子就把新娘抬回家，一切從簡，沒想到70年後有機會拍婚紗照，夫妻倆都開心地睡不著覺，他透露夫妻相處之道「吵架時不要說難聽話，冷靜一下就好了」。

83歲的許水清不時握著78歲妻子許林秀輝的手「曬恩愛」，許水清說當時都是媒妁之言，與妻子沒見過幾次面，他借了1輛牛車去迎親，親友們一路相伴幫他壯膽，順利娶回美嬌娘，此次重溫舊夢，彷彿又回到少年時代。

麥寮鄉長蔡長昆表示，早年農村社會新人很少拍婚紗照，為讓長者們圓夢，本月1日先幫12對長者們拍婚紗照、辦喜宴，6日再到鄉公所接受大家的祝福，並欣賞公所舉辦的婚紗照特展，每張照片的笑容，都訴說著彼此扶持、牽手一生情的故事。

(中時 )