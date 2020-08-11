大內區公所將於8月16日於南瀛天文館舉辦「2020酪梨節，在大內遇到幸福」農業產業文化活動，有熱鬧市集、社區導覽、採果樂活動。（劉秀芬攝）

大內酪梨節8月16日登場，推出限量幸福便當。（劉秀芬攝）

大內酪梨節8月16日登場，推出騎腳踏車採果活動。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內盛產酪梨，目前正值產季，台南市長黃偉哲11日出席大內區石子瀨社區辦理的「酪梨養生料理記者會」，推廣美味的酪梨料理，並邀約民眾8月16日前往大內參加酪梨節活動，品嘗「幸福果」的各種美好滋味。

黃偉哲表示，以他做為一個台南走透透，吃遍各地美食的專業吃貨代表，酪梨在他心目中才是水果之王，不僅營養價值豐富，除了做為一般的蔬果，可食用的方法也很多元，正如活動現場展示與試吃的小英總統英雄麵－酪梨籽麵、酪梨戚風蛋糕、酪梨涼拌日式豆腐，以及讓他連乾三杯的酪梨牛奶，吃過的人都稱讚。

黃偉哲表示，酪梨的食用好處在外國已普遍常見，因富含優質的脂肪被稱為是「森林中的奶油」，但對於國人似乎還有些陌生，因此，台南做為全台灣酪梨產量第一的縣市，尤其是產量最多的大內，隨著大家因為防疫更加注重各方面的養生之道，對於酪梨這樣的健康果品正好可以推廣介紹給國內的民眾。

為推廣酪梨料理，台南應用科技大學所研發的了各式酪梨餐點、飲調和冰淇淋，包括酪梨柴魚雞蛋冷豆腐、黃瓜酪梨蟹肉蛋捲、酪梨鮮蝦盅、酪梨奶黃豆沙千層糕、酪梨椰漿蜂蜜牛奶、酪梨日式戚風蛋糕，有鹹有甜，可當主菜可當小點心，非常適合夏日當成消暑美食。

石子瀨社區發展協會為解決農民剩果問題，成立「酪梨文創坊」研發酪梨籽茶包、酪梨防蚊液、手工皂、酪梨籽麵等加工產品，替大內酪梨再創新商機。

農業局表示，台南為台灣酪梨最主要的產地，酪梨種植面積達332.9公頃為全國第一，其中大內區種植面積即達163.5公頃，占台南種植面積49.1％，是台南酪梨最主要的產地，也是全國酪梨種植面積最大的地區，因此，大內區又有「酪梨之鄉」的美名。

大內區公所將於8月16 日於南瀛天文館舉辦「2020酪梨節，在大內遇到幸福」農業產業文化活動，有熱鬧市集、公益義賣、趣味闖關、社區青旅行、採果樂，歡迎大小朋友趁著暑假到大內旅遊，順道前往青果市場選購當季當地的優良農產品。

(中時 )