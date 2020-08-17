大陸日前一則重慶地鐵站的報導引起網民的議論，指稱大陸重慶市10號線紅土地站深達94.467公尺，有31層樓高，每回搭乘的都覺得比下18層地獄還深。不過，地鐵站深度的「世界之最」不在中國大陸，也不在前蘇聯老大哥，反而是被視為社會主義陣營小老弟的北韓。更令人意外的是，平壤地鐵由中國大陸建造的秘密，也在隱藏了半世紀後的2011年才正式曝光。

大陸最深的地鐵站重慶市紅土地站深近百米，據說要轉8段扶梯、大約7、8分鐘才能抵達最深的月台，目前的站體全部完成於2017年。比重慶紅土地站深的還有莫斯科勝利公園地鐵站，排名世界第2，深度達97米。該站建於2003年，位於莫斯科地鐵3號線上，地面通往站台的電梯長達126米，45度角傾斜，光是搭扶梯到最底層需要約2分鐘的時間。與其他俄羅斯的地鐵站相同，都是以其美學設計與裝飾典雅而聞名。

莫斯科地鐵設計採簡單豪華的斯拉夫風格，是公認的全世界最美的地鐵。圖為莫斯科勝利公園地鐵站的電梯，長達126米，45度傾斜。（圖／俄羅斯中文旅遊網）

俄羅斯地鐵的設計有簡單而豪邁的斯拉夫風格，被公認是全球最美的地鐵。圖為深近百米的勝利公園站月台。（圖／俄羅斯中文旅遊網）

至於地鐵站深度「世界之最」的北韓平壤地鐵站，最深處達最深處達地下200米，地鐵管道平均深達100米，若從地面乘電動扶梯到月台約需3分鐘。它是模仿莫斯科地鐵建造，因此建得特別深之外，內部裝飾與彩繪都採俄羅斯式，非常寬敞豪華，大量使用吊燈、大理石雕、鑲嵌壁畫。

北韓平壤地鐵站的蘇聯風格裝飾，有大型吊燈與鑲嵌壁畫。但華麗與豪邁程度較莫斯科地鐵有相當距離。（圖／網路）

一般城市的地鐵深度大約都在20米至30米左右，如果地鐵站交錯愈集中，地鐵站就得挖得愈深。由於地鐵站建造成本隨著深度快速增加，因此現在設計上都偏向分散轉運點為原則。而俄羅斯卻有很多地鐵站埋得很深，超過數十米深的比比皆是，據稱這是冷戰時期拿來做核爆防護掩體之用。北韓地鐵仿效俄羅斯，也有相同的設計概念，同時用來做防核彈的掩體。

北韓的地鐵從1966年開始規劃，1968年動工，當時正值冷戰高峰，北韓領導人金日成獲得莫斯科與北京的大力支持，提供大量技術、設備與人員協助興建。尤其是大陸，當時北京也剛開始利用舊有「人民防空工程」中的防空地道來建造地鐵，為支援北韓，不惜將大批人力物力調往平壤，讓北京的地鐵拖慢了許多年才完工。雖然北京一邊響應蘇聯老大哥號召全力支援北韓，卻也一邊開始與華盛頓進行秘密外交，平壤地鐵通車前一年的1972年，美國總統尼克森已堂而皇之踏上北京與毛澤東握手，讓蘇聯陣營大為震驚。

可能是為了金日成的面子，也可能是不想過於張揚而影響與美國秘密外交的大局，中共援建北韓地鐵一直都非常低調，雖民間有些傳聞，但官方從未正式承認過，援助的過程亦未見諸媒體或書籍。一直到金日成去世，接班的兒子金正日掌權時亦未公開，到了金正日病重之際安排金正恩接班，北京才於2011年的一次新聞發布會上承認此事，當時也正是北京與平壤關係最脆弱且撲朔迷離的時刻。金氏王朝從祖父傳到孫子，這段全球最深地鐵站實際由大陸工程人員建造的秘密，足足隱藏了43年之久。

大陸雖未奪得全球最深地鐵站的頭銜，但近幾十年在鐵路建設上已獲得多項世界第一，包括地鐵長度、地鐵站數目、營運車次人數，以及高速鐵路的長度、速度等等數不勝數的項目上奪冠，短期內也幾乎看不到被超越的可能。在數量的層級上穩居寶座之後，許多人就開始關切應該努力提升安全與服務品質，因為相較於到其他國家為「一帶一路」建鐵路，安全與服務品質才是鐵道大國未來真正的挑戰。

(中時新聞網)