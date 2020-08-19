今年69歲的資深藝人恬娃，近年話題不斷，沒事p圖與藝人同框、驚喜出席告別式還算平凡日常，日前他曾喊話費玉清是一生唯一最愛、力挺郭台銘不惜全裸還說他是下輩子的老公，而今天是鬼門開第一天，恬娃帶來喜訊，透露正交往小20歲年下男，性事方面尤其契合，羞曝「我一個晚上高潮3次」。

鎖定費玉清、郭董的恬娃真的有對象了！據《自由時報》報導，恬娃大方分享情史，表示曾經離過一次婚、生了一個女兒，除前夫之外，只跟2個人男有過關係，如今羞曝覓得真愛達令，男方小了她20歲，雖不是光頭，但模樣有些像辛龍。

恬娃說，男友是任職於科學園區的肌肉男，兩人房事超合，直接撂出新歡尺寸「長15公分、寬3公分」，比她之前的男友們多出3分之1，雖然之前的性愛經驗也不是無感的狀態，「我不會講，但(這任)真的是最爽」，還害羞說不要多聊這個，直讚新歡對她很好，個性也老實，還幫她買車，讓恬娃感到幸福。

(中時新聞網)